Pelo menos quatro mortos em tiroteio no Canadá

O tiroteio que começou por volta das 8h20 (12h20 em Lisboa) na zona de New Brunswick e ainda está por resolver. De acordo com a polícia canadiana o "incidente já fez pelo menos quatro mortos".

Dos quatro mortos, dois são policias, anunciou ainda a polícia federal, não avançando com o nome das vítimas.

Of the four people killed in this morning's shootings on Brookside Drive, two were Fredericton Police officers. No names are being released at this time. Please appreciate this is a difficult time for their families and our colleagues. We will provide more info when we can. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018

A informação foi dada pela conta oficial da polícia de Fredericton que aconselhava as pessoas a "evitar a área de Brookside Drive entre a Main e Ring Road", aconselhando ainda às pessoas que permanecessem em suas casas, com as portas trancadas, para "sua segurança".

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018

Entrentanto uma atualização na mesma rede social dá conta da detenção de um suspeito. "Nesta altura podemos confirmar que temos um suspeito sob custódia. A Polícia continua a ter a zona de Brookside restrita num futuro previsível, enquanto a investigação continua", pode ler-se na publicação.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.



Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.



Please continue to avoid the area and follow us for the facts. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018

Ainda não há informações sobre a origem ou a razão que levaram ao tiroteio. Segundo a Canadian Broadcasting Corporation (CBC), o tiroteio acontece numa área residencial e onde ainda estão as autoridades, bombeiros e paramédicos.