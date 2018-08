Ambiente. Filomena Cautela lança o desafio aos seus seguidores | VÍDEO

Há dois dias, durante as suas férias, a apresentadora Filomena Cautela partilhou uma publicação no seu Instagram, onde lançou um desafio a todos os seus seguidores: “cada vez que vêm à praia apanham, com um saquinho, o lixo que vejam à vossa volta”.

No vídeo, Filomena diz: “Eu hoje vim à praia e encontrei algum lixo nas rochas, beatas de cigarro na areia e [fiquei] inspirada por uma amiga minha que está a fazer um desafio que é: cada vez que vêm à praia apanham, com um saquinho, o lixo que vejam à vossa volta. Eu não tinha saco e então peguei num daqueles sacos de lixo que existem da câmara e fiz um passeio pela praia para apanhar o lixo que encontrei”.

Acompanhado do apelo, segue-se um vídeo e fotos onde se pode ver a atriz a cumprir o seu objetivo.