Câmara estima que prejuízos rondem os 10 milhões de euros em Monchique

De acordo com o presidente da Câmara de Monchique, Rui André, em declarações à Agência Lusa, o incêndio, que deflagrou na passada sexta-feira e que neste momento se encontra dominado, provocou um prejuízo de 10 milhões de euros.

"Neste momento ainda é prematuro avançar com um levantamento rigoroso. Temos algumas casas afetadas, a maioria delas não na totalidade, mas com prejuízos para as pessoas, e temos também a nível de infraestruturas municipais um valor considerável [...]. Estimo que nestas duas questões o valor ronde os 10 milhões de euros", disse o presidente.

Recorde-se que na manhã desta sexta-feira foi anunciado que a visita do governo e de Marcelo Rebelo de Sousa seria estruturada em três fases. Primeiro a visita de Eduardo Cabrita, depois António Costa e por fim a visita do Presidente da República.