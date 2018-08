Conhece o ‘Hot Water Challenge’? O desafio que ameaça vidas

Este é um dos desafios que se tornam virais na internet. Em vez de atirar um balde de água gelada a alguém, no ‘Hot Water Challenge’ atira-se água a ferver. Este desafio já causou uma vítima, de 8 anos, nos Estados Unidos da América.

Vários órgãos de comunicação norte-americanos reportaram o perigo deste novo desafio viral, como o Washington Post e a revista Times. De acordo com este último, o desafio é uma variante do ‘Ice Bucket Challenge’. Também há quem obrigue a que as pessoas bebam, de repente, um copo de água a ferver - foi o caso de uma menina de oito anos que morreu no estado da Flórida.

Muitas das vítimas sofrem queimaduras de segundo e terceiro grau e, a maior parte delas, são adolescentes.

Um deles, Kyland Clark, passou uma semana no hospital e contou à Fox 59 News o que lhe aconteceu, depois de um amigo lhe ter vertido água aferver por cima enquanto dormia. “A minha pele começou a sair do meu peito e depois olhei-me ao espelho e o mesmo estava a acontecer-me na cara”, contou o jovem.

“Se os teus amigos te dizem para fazeres isto, não são bons amigos”, acrescentou.

Para além das queimaduras, os jovens podem ficar permanentemente desfigurados.