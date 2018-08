Monchique. Altice acompanha operações no terreno

O presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, enviou uma carta aos trabalhadores da empresa a mostrar a sua preocupação com os incêndios que deflagraram nos últimos dias nos concelhos de Monchique, Silves e Porto. E aos colaboradores deixou uma garantia: «Estou em permanente contacto e coordenação com os nossos parceiros no terreno», acrescentando ainda que tem conhecimento das condições em que, muitas vezes, as equipas fazem o seu trabalho. «No meio das chamas e escoltadas pelas autoridades policiais e bombeiros. Sei que ainda muitas vezes têm de ser retirados dos locais, por correrem o risco de estarem na linha de fogo».

Alexandre Fonseca, na mesma carta, diz ainda que deu indicação para a disponibilização de mais meios de apoio às populações de forma a facilitar o trabalho desenvolvido com as equipas no terreno. «Não abdico nunca de garantir o máximo que possa para que os cidadãos se sintam mais seguros e protegidas».

O presidente da operadora elogia também o trabalho dos seus colaboradores, que foi reconhecido no próprio briefing da Proteção Civil - que falou em «esforço, empenho, disponibilidade e cooperação com as autoridades».

Alexandre Fonseca conclui a carta com um apelo a futuras necessidades de resposta. «Temos de encarar a possibilidade de novas deflagrações em vários pontos do país que possam vir a exigir a nossa capacidade de resposta pronta e eficiente», para assegurar a paz pública, através da manutenção das comunicações e de outros serviços que dependem da empresa.