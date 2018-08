Partido de Santana pode "causar alguma mossa" no PSD

O ex-líder social-democrata anunciou a sua saída do partido e pretende criar um projeto novo

O novo partido de Santana ainda não está criado e já começou a assustar o PSD. A direção de Rui Rio acredita que este decisão do antigo primeiro-ministro poderá causar alguma erosão eleitoral no PSD, principalmente se estiver associado a movimentos independentes.

Segundo avança o jornal Público, um membro da direção do PSD admitiu que a candidatura eleitoral de Santana Lopes pode “causar alguma mossa” no partido tanto nas eleições europeias como nas eleições legislativas, ambas marcadas para o próximo ano. Mas recusa a ideia de que só os sociais-democratas vão ser afetados. Com base em sondagens, o membro da direção acredita que outros partidos, como o CDS, também serão afetados.

Outra questão preocupante para os sociais-democratas é a aproximação de Santana aos independentes.“Santana Lopes tem muita projeção pública, foi primeiro-ministro, tem visibilidade e prestígio, se a ele se juntarem figuras como, por exemplo Rui Moreira, o sucesso eleitoral” de um novo partido é potenciado “em centros urbanos decisivos do ponto de vista eleitoral como Lisboa e Porto”, acrescenta.

Questionado pelo Publico, o assessor de imprensa do autarca respondeu que Rui Moreira “entende que não faz sequer sentido fazer qualquer declaração sobre esse assunto”.

Depois de Santana Lopes ter anunciado a sua saída do PSD, tem havido várias reuniões entre o ex-autarca e o projeto Democracia21 – que está em constituição para se tornar um partido.