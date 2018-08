Robles não fala na ‘rentrée’ do Bloco

Bloquistas convidaram deputado do PAN e as socialistas Isabel Moreira e Idália Serrão. O ex-vereador na Câmara de Lisboa foi dispensado.

O deputado do PAN, André Silva, e as deputadas socialistas Isabel Moreira e Idália Serrão são as convidadas da rentrée do Bloco de Esquerda. O Fórum Socialismo 2018, entre 31 de agosto e 2 de setembro, em Leiria, arranca com um debate sobre as políticas europeias com Luís Fazenda e Marisa Matias e termina com um discurso de Catarina Martins,

O programa do evento já é conhecido e salta à vista a ausência de Ricardo Robles nos debates. Há um ano, Robles foi a estrela do encontro como candidato à câmara de Lisboa e participou em debates sobre os problemas da habitação nas grandes cidades. Após a polémica, o BE preferiu retirar-lhe o palco. O ex-vereador da câmara de Lisboa vai estar presente no encontro, mas não participa em nenhum dos painéis. O debate sobre as lutas pela habitação e como resistir aos despejos vai ter como protagonistas Rita Silva, número dois da lista do BE à autarquia da capital, Susana Constante Pereira e Ana Gago.

Praticamente todas as figuras mais importantes do partido vão falar durante os três dias do evento. Pedro Filipe Soares, Joana Mortágua, José Soeiro ou Moisés Ferreira são deputados que também estão entre os oradores. Entre os dirigentes mais antigos estão Francisco Louçã, Fernando Rosas e Mário Tomé.

Os bloquistas vão discutir temas como as rendas da energia, as cidades amigas dos animais, as consequências do Maio de 68 em Portugal, a história do movimento LGBT em Portugal e a solidão e sexualidade.

O deputado do PAN André Silva e Isabel Moreira vão participar num debate sobre eutanásia com o médico Bruno Maia. A socialista Idália Serrão vai ao encontro dos bloquistas falar sobre a adoção e sistema de proteção à infância. Socialistas como Pedro Nuno Santos ou João Galamba já participaram em edições anteriores do Fórum Socialismo.