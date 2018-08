Eleições do Sporting têm mais duas candidaturas aprovadas

Jaime Marta Soares anunciou ter aceitado as retificações de duas listas

Dias Ferreira e João Benedito já fizeram as alterações pedidas pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting e Jaime Marta Soares anunciou este sábado que ambas as candidaturas foram aceites.

“A lista Pelo teu Amor, liderada pelo Dr. Dias Ferreira, corrigiu a falha apontada, estando neste momento em condições de ser aceite e presente a sufrágio no próximo dia 08 de setembro de 2018", disse à Lusa Jaime Marta Soares.

A candidatura de João Benedito foi também validada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral esta manhã. As duas listas tinha “irregularidade formais”, segundo o comunicado assinado por Marta Soares.

Assim são já quatro as listas aprovadas para a eleição – as candidaturas de José Maria Ricciardi e de Frederico Varandas tinha sido aprovadas esta sexta-feira.

As candidaturas de Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira e Rui Jorge Rego têm até domingo, entre as 18h e a meia noite, para retificar as irregularidades, “num prazo máximo de 48 horas por forma a que possam ser consideradas”.