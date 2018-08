NASA adia para amanhã lançamento de sonda para explorar o sol

A NASA tem uma nova missão: explorar a superfície do Sol. Para isso, tinha programado lançar uma sonda hoje, mas depois de duas tentativas o lançamento foi adiado para amanhã.

A sonda deveria ter sido lançada nas primeiras horas deste sábado no Cabo Canaveral, na Flórida, aproveitando uma janela de tempo de 65 minutos definida pela agência espacial e que começou às 3h33 locais (8h33 em Portugal Continental). Contudo, segundo a CNN, as duas tentativas realizadas pela agência espacial falharam, devido a problemas de pressão relacionados com as botijas de hélio, verificados minutos antes da descolagem.

O lançamento da sonda solar ficou assim adiado para este domingo às 3h31 locais. Caso os problemas persistam, a tentativa seguinte irá acontecer na segunda-feira.

Caso o lançamento não se concretize até aí, ainda há um janela para um lançamento bem sucedido até ao dia 23 de agosto. Este período de tempo é considerado determinante porque a sonda vai depender da gravidade de Vénus para a colocar na direção certa para o Sol.

Seis semanas depois do lançamento, a sonda Parker encontra pela primeira vez a gravidade do planeta Vénus, que vai servir para abrandar a sua velocidade e orientá-la no caminho certo.