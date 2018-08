Tailândia. Duas turistas portuguesas resgatadas de cascata

As jovens ficaram impossibilitadas de sair da casacata devido à força das águas

Duas turistas portuguesas foram ontem resgatadas pelas autoridades tailandesas de uma cascata em Mae Raem, na província de Chiang Mai, na Tailândia, ao serem surpreendidas pela subida da água depois de uma forte chuvada.

De acordo com jornais locais, Benedita Feron, de 21 anos, e Leonor Feron, de 25, ficaram encurraladas na cascata e impossibilitadas de sair de lá devido à força das águas.

A equipa de resgate, que filmou o momento do salvamento, uniu as margens através de cabos e conseguiu fazer o transporte das portuguesas com segurança.

O aparato foi tal que, depois do resgate, as turistas foram recebidas pelo governador de Chiang Mai, Suphachai Iam-suwan, que se deslocou ao local para prestar assistência às jovens.

A chuva forte obrigou as autoridades tailandesas a encerraram, por tempo indeterminado, o acesso à cascata, um dos pontos turísticos mais procurados da região.