Jonas vai ficar no Benfica e quer terminar carreira na Luz

O avançado brasileiro Jonas anunciou este sábado, em declarações à BTV, que vai ficar no Benfica e que quer terminar a carreira na Luz.

"Ficarei no Benfica. Estou muito feliz por tomar esta decisão. Escutei o presidente e fico no Benfica, é a minha casa. Quero continuar a ter muitas alegrias", afirmou o jogador.

"Fico com muita alegria, estou muito feliz, foi a melhor decisão para mim, para todos os benfiquistas. Conversei muito com as pessoas. São muitas coisas que me fizeram ficar. O presidente conversou muito comigo. O presidente tem relação próxima com os jogadores e comigo não foi diferente", esclareceu.

"Vontade da família pesou muito. Minha mulher, minha filha e meus irmãos já estão muito adaptados a Portugal. Meus irmãos sempre me disseram que o melhor para mim era eu continuar e a minha mulher está grávida", acrescentou.

"Acabar a carreira no Benfica? É isso que vai acontecer. Tudo o que eu vivi aqui, quero viver ainda mais", prosseguiu.

"Equipa está com uma dinâmica muito boa. Jogadores novos já estão integrados neste projeto. Isso já se viu na pré-época e agora nestes jogos oficiais", considerou, não obcecado em superar Oscar Cardozo como o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica. "Não penso muito nisso. O principal é fazer muitos golos e ajudar", vincou.

"O Benfica é a minha casa. Já passei por muitos clubes e nunca passei o que passei aqui", rematou.

Recorde-se que depois do jogo com o Fenerbahçe, Luís Filipe Vieira já tinha anunciado a vontade de renovar com Jonas e remeteu para o avançado mais explicações, que decidiu falar sobre o assunto hoje, em entrevista à Benfica TV.