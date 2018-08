Ayatollah Ali Khamenei pediu aos tribunais medidas para enfrentar a “guerra económica” instalada no Irão.

A reação do líder iraniano surge depois de o chefe do poder judicial, Sadeq Amoli Larijani, ter pedido a criação de tribunais especiais para enfrentar “rapidamente com os crimes financeiros”.

Recorde-se que o Irão tem sido palco de várias manifestações contra a corrupção.