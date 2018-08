Um tiroteio na península do Sinai, no Egito, fez pelo menos 12 mortos.

De acordo com a agência oficial do Egito, as vítimas são extremistas islâmicos e foram mortos pelas forças de segurança nacionais.

O tiroteio começou quando as forças de segurança descobriram um alegado esconderijo dos radicais, na cidade de al-Arish.

Recorde-se que, desde fevereiro, o Egito intensificou a operação contra o extremismo islâmico em várias partes do país.