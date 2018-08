Empresa paga táxis e autocarros

falta de manutenção no material circulante e as constantes avarias nas carruagens da CP - Comboios de Portugal, obrigou a que a empresa optasse por suprimir algumas das ligações nos comboios Alfa Pendular e Intercidades. Contudo, para assegurar as ligações a CP está agora a pagar táxis e autocarros para que em alguns troços os passageiros possam chegar ao destino, avançou sexta-feira o Correio da Manhã.

As alternativas ao transporte ferroviário pagas pela empresa verificam-se sobretudo no Algarve, Alentejo e Oeste. Isto porque é aqui que se verifica um maior número de problemas relacionados com avarias e atrasos nos comboios. Mas estas alternativas nem sempre têm funcionado. A falta de soluções após o acidente do último fim de semana (ver texto em cima) foi uma das críticas feitas pelo presidente da Câmara de Beja.