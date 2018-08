Greve dos enfermeiros com adesão entre os 83% e os 96%

A greve dos enfermeiros, que teve início esta segunda-feira e vai durar cinco dias, está com uma adesão entre os 83% e os 96%, de acordo com o dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE), em declarações à Agência Lusa.

José Correia Azevedo afirmou que a adesão à greve dos enfermeiros "está a ultrapassar as expetativas" e que é o reflexo do "descontentamento muito grande" dos profissionais de saúde.

Segundo o dirigente da FENSE, a maior adesão à greve foi no Hospital de São João, no Porto, com 96%, e logo de seguida, está o Centro Hospitalar Lisboa Norte, do qual fazem parte os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, com 96% de adesão.

De acordo com José Correia Azevedo, os impactos da greve nas consultas e nas cirurgias programadas terão início “de manhã”.

Os enfermeiros associados à FENSE, que integra o Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem (SIPE) e o Sindicato de Enfermeiro (SE), estão em protesto contra o impasse na negociação do acordo coletivo de trabalho. Estes defendem a criação de uma carreira especial de enfermagem e exigem o descongelamento da carreira. Além disso, é também exigida a revisão das tabelas remuneratórias.