Grupo ocidental dos Açores em aviso amarelo

A possibiliade de chuva forte e trovoada ameaçam as ilhas das Flores e do Corvo

As ilhas das Flores e do Corvo estão sob aviso amarelo desde as 10h da manhã de hoje. A possibilidade de chuva forte e trovoada ameaçam o grupo ocidental dos Açores até às 21h do mesmo dia (menos uma hora do que em Lisboa).

As condições metereológicas podem representar uma "situação de risco para determinadas atividades" que dependem do bom tempo, avançou a Lusa.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) afirma que é necessário serem tomadas medidas de proteção e recomenda a limpeza dos sistemas de drenagem. A população deve ainda evitar a circulação rodoviária, com especial cuidado nos sítios onde não há pavimento, por causa da erosão dos solos.

As autoridades recomendam também para as pessoas seguirem as instruções da Proteção Civil e Forças de Segurança.