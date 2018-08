O primeiro golo de Cristiano Ronaldo na Juventos | Vídeo

Este domingo, foi dia do primeiro jogo de Cristiano Ronaldo com a camisola da Juventus. CR7 começou a brilhar antes do marcador apontar os 10 minutos. O jogo realizou-se em Villar Perosa, com cinco mil pessoas a assistirem.

Apesar de não ser um jogo oficial da equipa italiana, a nova aquisição da Juventus não tardou a mostrar o que vale. A Juventos ganhou a partida com 5 a 0 ao Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo’s first goal in a Juventus jersey #VillarPerosa pic.twitter.com/M2koaZTzn3 — Serie A News (@TransfersCalcio) August 12, 2018

Cristiano já reagiu ao momento, no seu Instagram. Na publicação pode ler-se: "Um dia emocionante, numa atmosfera especial que reflete a história vencedora da Juventus. Obrigado a todos os adeptos pelo enorme carinho".