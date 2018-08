A escolha entre boxers ou cuecas tem impacto na fertilidade

De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Oxford , os homens que usam boxers produzem mais esperma do que os que usam cuecas. Mas porquê?

Sob observação, estiveram 656 homens, não incluindo transexuais, que faziam parte de casais que procuravam tratamentos para a infertilidade. Cada indivíduo teve de dizer se usou boxers ou cuecas mais frequentemente durante os últimos três meses e foram recolhidas amostras de sémen, que foram analisadas de acordo com os parâmetros da concentração de esperma, número de espermatozoides, a capacidade de mobilização e a morfologia dos mesmos.

Depois da análise, os investigadores da Universidade de Oxford chegaram à conclusão que homens que usavam mais vezes boxers tinham uma maior concentração de esperma, mais espermatozoides e estes apresentavam uma melhor e maior capacidade de mobilização.

De acordo com uma investigadora da Universidade de Harvard do Departamento de Saúde Ambiental, Lindia Mínguez-Alarcón, “o aumento da temperatura na zona do escroto está associada à alteração da produção de esperma”, por isso o uso de cuecas – normalmente mais apertadas que os boxers – faz com que a temperatura nesta zona aumente e resulte numa maior probabilidade de o homem ser infértil. “Uma das razões pelas quais os testículos estão ‘fora’ do nosso corpo é para que possam estar abaixo entre 2º a 3º Célsius da temperatura corporal”, acrescentou.