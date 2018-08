LifeStyle

13 de agosto 2018

Sabe por que é que é canhoto?

Na Idade Média, de acordo com o New York Times, pensava-se que ser canhoto era sinal de que a pessoa “compactuava com o diabo” e que este tipo de deficiência devia ser corrigida. Mas afinal, porque é que existem pessoas que escrevem com a mão esquerda?