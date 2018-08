Ilhas portuguesas entre as 100 que todos devem visitar

O site Business Insider fez uma lista com as 100 ilhas que devem ser visitadas pelo menos uma vez. E, claro, Portugal está na lista.

A edição britânica destacou os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

No caso dos Açores, a Business Insider decidiu destacar a opinião do site HomeToGo: “Os Açores oferecem tudo o que precisa para uma aventura de verão perfeita. O arquipélago oferece desportos náuticos de classe mundial e muitas atividades, como mergulho, avistamento de baleias, canoagem, surf e muito mais. Combinando com a saborosa comida portuguesa e as praias relaxantes ‘de cair para o lado’, estas ilhas devem estar na sua lista antes que se tornem o novo sítio da moda na Europa”.

Quanto à Madeira, a Business Insider decidiu citar Emma Leggat, diretora de comunicação da app HotelTonight: “Este arquipélago mágico tem sido um segredo bem guardado, uma escapadela tropical a apenas 90 minutos de avião de Lisboa. É difícil não nos rendermos ao charme da Madeira enquanto nos deliciamos com as piscinas formadas pela lava, com os mercados coloridos ou com as vinhas. Vão até lá, antes que deixe de ser segredo!”