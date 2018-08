Greve dos Enfermeiros. Adiadas mil cirurgias em três dos principais hospitais de Portugal

“Nestes cinco dias 1.000 cirurgias vão ser adiadas” em três hospitais, uma vez que “os blocos cirúrgicos normais estão parados”, avançou um dos dirigentes da Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE), José Correia Azevedo, que convocou a paralisação.

A adesão à greve no turno da noite continua “nos níveis” de segunda-feira, variando entre os 83 e os 96%.

Já no norte do país, a adesão à greve dos enfermeiros varia entre os 9,5 e os 62%, de acordo com dados da ARS desta região.

O sindicalista referiu ainda que não são esperadas grandes oscilações nos próximos três dias, pois “as equipas, quando recebem o pré-aviso, começam a fazer o plano de trabalho, que neste momento já está feito para os cinco dias”.