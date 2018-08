Não existem portugueses entre as vítimas dos acidentes em Londres, Itália e Equador

“Até ao momento” não existem portugueses entre as vítimas no atentado em Londres, na queda de uma ponte em Génova e no acidente de autocarro no Equador, esta terça-feira, de acordo com o Governo de Portugal, à Agência Lusa.

“Até ao momento, não há qualquer indicação de portugueses envolvidos", afirmou fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, em declarações à Lusa

Recorde-se que, esta segunda-feira, em Londres, um homem foi detido depois de avançar contra as barreiras de segurança frente ao parlamento britânico e atropelou vários peões e ciclistas. Do ato, que está a ser investigado como terrorismo, resultaram três feridos.

Em Génova, uma ponte colapsou e morreram 25 pessoas, de acordo com um novo balanço do Corriere dela Sera.

No Equador, um autocarro chocou com outro veículo. 23 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. Vários cidadãos estrangeiros estarão entre as vítimas.