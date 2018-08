Marcelo Rebelo de Sousa já expressou condolências ao seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, pela morte de mais de 30 pessoas devido ao colapso de uma ponte, em Génova.

"Neste momento difícil, quero enviar sentidas condolências aos familiares das vítimas e também expressar a vossa excelência, em meu nome e no do povo português, toda a solidariedade para com o povo italiano e, em particular, para com todos os que foram afetados, a quem envio os votos de rápida recuperação", lê-se na mensagem enviada pelo Presidente da República, divulgada no site da Presidência da República.

Além desta mensagem, a nota revela ainda que Marcelo Rebelo de Sousa contactou também o presidente italiano por telefone.

Recorde-se que, esta manhã, o colapso de uma ponte em Génova, fez, de acordo com o balanço mais recente, pelo menos 35 mortos.