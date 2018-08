Diana Monteiro. "Fraudes que andam por aí. Senhora ligue-me para me relembrar onde me ajudou a entrar na TV"

Atriz deixa alerta para fraude no mundo televisivo

Diana Monteiro decidiu alertar os jovens que querem seguir uma carreira na televisão, depois de receber a mensagem de uma jovem que foi abordada por uma oferta enganosa.

“Uma senhora veio ter comigo na rua e propôs-me a realização de um book e que depois me ajudava a entrar no mundo da moda/televisão. Disse também que foi ela que te lançou assim como ao João Cajuda, Débora Monteiro, Anita Costa, entre outros. Vim falar contigo para saber se isto tem alguma veracidade ou se é possível tratar-se de uma eventual fraude”, dizia a mensagem enviada à atriz.

Diana Monteiro fez questão de responder e explicou como entrou para o mundo da televisão.

“Isso não tem qualquer veracidade, não conheço nenhuma senhora com esse nome. Eu entrei na televisão através de um casting há muitos anos diretamente para a TVI. Esse tipo de pessoas tentam vender para ganhar dinheiro. Fazer um book não é o que te faz entrar para a televisão! Um book quem faz são as modelos e as agências de referência como a Elite, Central, L'Agence fazem essas fotos sem cobrar aos modelos”, escreveu.

A atriz decidiu ainda deixar também uma mensagem para a mulher que fez a proposta à jovem.

“Fraudes que andam por aí. Senhora ligue-me para me relembrar onde me ajudou a entrar na TV”, concluiu.