Universidade de Coimbra deixa a lista das 500 melhores do mundo

O Academic Ranking of World Universities (AWUR) , também conhecido como “Ranking de Xangai”, retirou em 2018 a Universidade de Coimbra das que considera serem as 500 melhores universidades do mundo.

Portugal passa agora a ter apenas quatro universidades na lista: A Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade de Aveiro e Universidade do Minho.

A Universidade de Coimbra integrava a lista desde 2013, tendo sido o primeiro ano a ficar de fora. Em 2017, a mais antiga universidade portuguesa ocupava o ranking entre os 401 e 500, ou seja o último intervalo do ranking.

“Embora constitua sempre um sinal de preocupação, a oscilação registara é muito pequena e, por isso, estou convencido que está ao nosso alcance regressarmos, já no próximo ano, ao top 500”, disse o reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, ao Público, admitindo ter ficado “surpreendido” com o resultado. Para o reitor, “a entrada muito significativa das universidades asiáticas [nesta análise anual] que tem levado a que várias instituições norte-americanas e europeias percam um lugar entre as 500 melhores”. Entre 2017 e 2018, houve mais oito universidades asiáticas no “Ranking de Xangai”.

O top 10 mundial mantém-se em relação a 2017, sendo constituído por oito universidades norte-americanas e duas do Reino Unido. A Universidade de Harvard mantém a medalha de outro desde 2003, ano em que a AWUR começou a ser elaborada.

A avaliação é feita pela empresa ShanghaiRanking Consultancy e foi divulgada esta terça-feira. Entre os parâmetros analisados está o número de antigos alunos e professores contemplados com prémios Nobel ou com medalhas Fields, assim como a investigação feita nas áreas de matemática e o número de artigos publicados nas revistas Nature e Science.