Web Summit retira convite a Le Pen

Depois do governo ter afirmado que não ia interferir nas escolhas para os oradores da Web Summit, Paddy Cosgrave anuncia que vai retirar o convite a Marine Le Pen.

O anúncio foi feito esta quarta-feira através de uma publicação no Twitter. “É claro para mim agora que a decisão correta para a Web Summit é retirar o convite a Marine Le Pen”, escreveu o presidente da empresa que organiza o evento.

It’s clear to me now that the correct decision for @WebSummit is to rescind Marine Le Pen’s invitation.