Ativistas anti-touradas agredidos em Albufeira

Na passada quinta-feira, na praça de toiros de albufeira, um grupo de ativistas anti-touradas foi agredido.

“Filho da p***! Tens alguma coisa para vir para aqui? Não gostas, vai para casa!”, ouve-se durante um vídeo que capturou as agressões.

No vídeo é possível ver um homem algemado e a ser levado por um militar da GNR. O homem está a ser conduzido por um dos corredores que liga a arena ao exterior do recinto. Durante a sua passagem é possível ver o ativista a ser pontapeado por dois homens, sem que o militar da GNR os advirta. As imagens mostram ainda outro detido a passar e a ser agredido por um indivíduo que tinha uma bastilha mão.

Na quinta-feira, a arena foi invadida por três ativistas: um holandês e dois portugueses. Segundo o Diário de Notícias, o holandês chama-se Peter Janssen e é um ativista do Vegan Strike Group – um grupo que defende os direitos dos animais. O mesmo jornal revela ainda que o holandês foi seguido por Artur Nascimento e Hélder Silva durante a invasão da arena.

Logo de seguida, dois militares da GNR e outras pessoas começaram a perseguir os ativistas, que acabaram por ser apanhados e levados para fora do recinto, com os espectadores a aplaudir.

Esta quarta-feira está agendada outra tourada e já foi convocado um novo protesto contra o evento.