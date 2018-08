Calor está de volta no sábado. 14 distritos estão sob aviso amarelo

No sábado, todos os distritos de Portugal vão ultrapassar os 30 ºC

O calor vai regressar e, a partir de sábado, catorze distritos vão ficar sob aviso amarelo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso terá início pelas 10h00 de sábado e termina apenas às 06h00 de domingo.

De acordo com o IPMA, o aumento da temperatura máxima é esperado para todos os distritos de Portugal continental, à exceção de quatro: Bragança, Vila Real, Faro e Viseu.

No sábado, todos os distritos de Portugal vão ultrapassar os 30 ºC e Beja e Évora serão as cidades mais quentes, com 38ºC.