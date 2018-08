Depois de ser despedido do Chongqing Dangdai Lifan, da China, no mês passado, o treinador português vai agora substituir Shin Tae-yong

Paulo Bento é o novo selecionador da Coreia do Sul, segundo a agência Yonhap, esta quinta-feira.

Depois de ser despedido do Chongqing Dangdai Lifan, da China, no mês passado, o treinador português vai agora substituir no cargo Shin Tae-yong e começar a preparar a seleção da Coreia do Sul para o Mundial de 2022.

O anúncio deverá ser feito oficialmente já na próxima sexta-feira.

Recorde-se que Paulo Bento, de 49 anos, passou por clubes como o Olympiacos e o Sporting, e, de 2011 a 2016, esteve à frente da seleção portuguesa.