Depois de se atrasar, homem simula ameça de bomba para apanhar voo

O caso aconteceu no aeroporto de Gatwick, em Londres

Um homem simulou uma ameaça de bomba, no aeroporto de Gatwick, em Londres, para atrasar o voo para o qual estava atrasado, de acordo com uma notícia esta quinta-feira no jornal britânico Metro.

Jacob Meir Abdellak, de 47 anos, ligou para o aeroporto e fez uma ameaça de bomba, tudo isto oito minutos antes do avião, com destino a Los Angeles, descolar.

O homem terá negado o contacto com o aeroporto e chegou mesmo a afirmar que o cartão do seu telemóvel tinha sido roubado.

De acordo com o Metro, o suspeito terá comunicado várias informações falsas a respeito de uma substância com sérios riscos para a saúde humana.

Jacob Meir Abdellak foi detido e acabou por confessar o crime. Além de 10 meses de prisão, é também obrigado a pagar uma multa de 156 euros.