240 mil passageiros afetados por perturbações nos voos com partida de Portugal

240.000 passageiros foram afetados por perturbações em voos com partida de Portugal no primeiro semestre deste ano e são elegíveis a receber compensações no valor global de 84 milhões de euros

É um passageiro assíduo? Torne-se num profissional em viagens. Mesmo quando tudo corre às mil maravilhas antes e durante o voo, há procedimentos que pode adotar para tornar a sua viagem mais agradável e simples.

Dicas AirHelp

. Não faça check-in no aeroporto

Fazer o check-in no balcão é uma perda de tempo. Estamos a falar de sensivelmente 35 minutos que poderá ocupar à espera da sua vez em filas que parecem intermináveis. Há uma solução: verifique e reserve o seu lugar online, assim que esteja disponível.

. Alerta bagagem

Chaves, dinheiro, joias, gadgets, medicamentos… nunca coloque esses pertences na sua bagagem de porão. Caso a mala seja desviada durante uma viagem de longa distância, poderá não conseguir reaver os seus objetos pessoais a tempo.

. Porta de embarque

Evite a confusão na passagem pela segurança. Antes de se dirigir para a porta da segurança, coloque todos os pertences (telemóveis, carteira, joias, chaves, etc.) num saco fechado.

. Assento no avião

Escolha sempre o lugar no corredor. Porquê? Assim evita ficar encurralado quando lhe apetecer ir à casa de banho e se quiser descansar pode esticar as pernas no corredor para ficar mais confortável.

. Objetos ‘salva-vidas’

O que são objetos ‘salva-vidas’? Uma garrafa de água, um snack, máscara para dormir, tampões de ouvidos, um adaptador universal, baterias extra e meias de compressão para os voos de 5 horas ou mais. O ar no avião não contribui muito para que estejamos confortáveis –a percentagem recomendada de humidade do ar deve situar-se entre 30-64%, mas nos aviões pode estar nos 10% ou menos – pelo que beber água ajuda a hidratar o corpo e a sentir-se melhor.

. Rentabilize o preço do bilhete

Sempre que se verifiquem perturbações no seu voo, não as deixe passar em branco. Verifique se o voo é elegível para compensação e, se sim, avance com o pedido. Não se esqueça, pode ter pago 10€ pelo bilhete e receber uma compensação de 600€.

Conheça os seus direitos enquanto passageiro aéreo na plataforma da AirHelp.

* Com o objetivo de reforçar o conhecimento dos viajantes de todo o mundo, a AirHelp escolheu agosto para ser o Mês dos Direitos dos Passageiros Aéreos.

A iniciativa pretende informar e esclarecer dúvidas de como agir perante contratempos causados pelas companhias aéreas ou outros. Para isso, a empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos e líder mundial na obtenção de compensações por perturbações em voos criou uma plataforma que permite aos viajantes estabelecerem ligação com especialistas globais nesta matéria, assim como uma rede de parceiros de comunicação da informação. Em Portugal, a parceria foi estabelecida com os jornais Sol/i.