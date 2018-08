Génova. Como estava a ponte antes de cair?

No Google Street View é possível ver como era a ponte antes do colapso

Ainda é possível ver o estado da ponte Morandi antes de, na passada terça-feira, ter colapsado. Utilizando a plataforma Google Street View, é possível passar por baixo da ponte numa visão de 360º.

Na plataforma é possível ver andores de manutenção, assim como trabalhadores no tabuleiro da ponte. As imagens apresentadas na plataforma são de 2015.

A ponte foi desenhada pelo engenheiro Morandi – que mais tarde lhe deu o nome – e inaugurada em 1967. Desde sempre recebeu várias críticas de engenheiros que denunciavam problemas de estrutura.

O vice-primeiro-ministor italiano, Luigi Di Maio, responsabilizaou a Autostrade per L’Italia pela queda da ponte, no entanto a empresa que concessiona as vias rápidas afirma ter cumprido todas as normas de segurança.

Até agora, o acidente provocou 39 mortos e 16 feridos, dos quais nove estão em estado grave. Há ainda vários desaparecidos.