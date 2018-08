Atenção. Há 29 concelhos de seis distritos do país em risco máximo de incêndio

Esta sexta-feira há vinte e nove concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Faro que se encontram em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No distrito de Bragança, são os concelhos de Vimioso, Alfândega da Fé, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Bragança, Vinhais, Macedo de Cavaleiro, Carrazeda de Ansiães e Vila Flor que estão sob risco máximo de incêndio, indica o IPMA.

O distrito da Guarda tem dez concelhos sob o mesmo alerta, são eles: Vila Nova de Foz Côa, Mêda, Trancoso, Celorico da Beira, Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Seia, Sabugal e Pinhel.

Já no distrito de Castelo Branco, também sob o mesmo aviso, estão os concelhos de Sernancelhe, Penedono, Vila Nova de Paiva, Castro Daire e Tarouca, no distrito de Viseu, e os concelhos da Covilhã e Penamacor.

O distrito de Faro tem em risco máximo de incêndio os concelhos de Alcoutim e Tavira.

No que diz respeito ao tempo previsto para hoje, o IPMA diz que o céu vai estar geralmente pouco nublado, podendo apresentar alguns períodos de maior nebulosidade no litoral da região Centro e no interior do Alentejo até ao início da manhã.