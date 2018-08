Eduardo Barroso e José Maria Ricciardi trocam 'insultos'

"Eu acho que ele [Ricciardi] devia ter o pudor de não invocar a sua ciência e a sua categoria a gerir o dinheiro dos outros depois do que aconteceu ao Grupo BES onde ele teve responsabilidades", disse Eduardo Barroso à SIC Notícias. Depois destas afirmações, em chamada telefónica, e à mesma estação, José Maria Ricciardi não tardou em responder.

"O Dr. Eduardo Barroso foi aí fazer afirmações graves a meu respeito. Primeiro quero dizer que ele diz que é meu amigo mas eu não sou amigo do Dr. Eduardo Barroso", começou por dizer, sublinhando que Barroso tem um "estatuto de impunidade". "O Dr. Eduardo Barroso tem um estatuto de impunidade que lhe permite dizer as maiores mentiras que ninguém leva a mal", disse o banqueiro.

Além disso, o candidato à presidência do Sporting fez ainda questão de recordar que Eduardo Barroso se manteve ao lado de Bruno de Carvalho "até ao último segundo", referindo ainda que considera que este é um dos responsáveis "pelo descalabro em que o Sporting se encontra agora".

"O Dr. Eduardo Barroso mente porque, como já tive oportunidade de explicar, depois do colapso do BES não só fiquei três anos à frente na presidência do banco de investimentos que foi sempre a minha responsabilidade, como fui considerado em 2016 o melhor banqueiro da Europa (...) Além disso, fiz uma operação no banco em que com a venda do BESI, entraram no Novo Banco quase 1.2 mil milhões de euros, operação que nunca mais o Novo Banco fará na vida", relembrou Ricciardi.

"Eu não levo lições mentirosas nem desaforos do Dr. Eduardo Barroso para casa", terminou o banqueiro.