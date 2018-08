Greve dos enfermeiros. Sindicato considera que paralisação foi um "êxito"

José Azevedo, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros, disse esta sexta-feira que a greve dos enfermeiros, que termina hoje, foi um “êxito”.

Em conferência de imprensa, o responsável revelou que a adesão ultrapassou as expectativas dos sindicatos, que estavam a contar com uma adesão de 60 a 70%, sendo que, de acordo com o último balanço do sindicato, foi de 95%.

O presidente elogiou a forma como os portugueses aceitaram a greve – que provocou o adiamento de mais de duas mil cirurgias e que causou vários constrangimentos no atendimento dos utentes.

José Azevedo disse ainda que se o governo não aceitar as reivindicações dos profissionais que estes irão voltar à luta, com “ataques mais evidentes” e com medidas mais extremas.

A greve teve início na segunda-feira, com uma duração de cinco dias. Os enfermeiros reivindicam contra o impasse na negociação do acordo coletivo de trabalho, que teve início há um ano.