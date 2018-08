Digital Influencers na mira de regulador britânico

Milhares de seguidores em páginas de redes sociais com fotografias e produtos de fazer inveja. Sem darmos conta somos consumidos pela publicidade que centenas de digital influencers ou personalidades mais conhecidas nas redes sociais nos apresentam diariamente.

Agora, o dinheiro que ganham com a publicidade “escondida” está na mira do regulador britânico que já avançou com uma investigação sobre o caso.

De acordo com o jornal Guardian, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) está a investigar algumas influencers devido ao milhões de euros que ganham com uma publicação que tenha como objetivo influenciar os hábitos de compra dos seguidores com publicidade e com os acordos que terão feito com as marcas. O CMA já descobriu inclusivamente que há influencers que promovem produtos ou experiências sem referir que receberam dinheiro em troca.

Para que os seguidores terem consciência de que um post é pura publicidade, os influencers têm de usar a hashtag “#ad”, algo que nem sempre acontece. Este indica que a pessoa que o publicou terá sido paga para o fazer.

O youtube e o instagram são as redes sociais preferidas dos influencers. Por cada vídeo carregado no youtube, recebem um valor a cada mil visualizações. Já no Instagram o valor é negociável por cada mil gostos, e aumenta consoante as ferramentas que forem utilizadas. Algo que também acontece, ainda que em menor escala, no Facebook e Twitter.

Além da multa, a autoridade pode mesmo prender qualquer pessoa que mostre violar as leis do consumidor.

O que é, afinal, um digital influencer?

O digital influencer como o nome indica é um influenciador on-line que produz conteúdos nas redes sociais com o intuito de influenciar comportamentos de consumo.

Dita modas, geram reações em relação a alguns produtos, estudam o público-alvo e as tendências, mas acima de tudo o segredo está em tentar ser o mais real possível no que apresentam aos seguidores.