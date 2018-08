Le Pen. 'Persona non grata'

O convite feito a Marine Le Pen pela organização da Web Summit para integrar um debate gerou polémica em Portugal. As redes sociais encheram-se de críticas e Paddy Cosgrave, CEO da empresa que organiza a cimeira tecnológica, chegou mesmo a retirar o convite.

«Nunca devia ter sido convidada logo à partida», disse ao SOL João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria e um dos responsáveis pela organização da primeira edição do evento em Portugal. «O que está na origem do convite é a vontade de se discutir - no maior evento sobre tecnologia do mundo - quando a tecnologia é usada para fins menos próprios», explicou o ex-governante. «Se para essa discussão é necessária a presença de Le Pen? Não, não é necessária.»

O Bloco de Esquerda (BE) e o PCP foram os principais partidos a manifestar-se contra este convite feito à líder da Frente Nacional francesa. «O que está em causa são as posições completamente antidemocráticas e que apelam ao racismo, à xenofobia e ao ódio. Portanto, não estamos a falar da diferença de opinião nem do espetro político», afirma Marisa Matias, eurodeputada do BE. Já o PCP publicou um comunicado em que condena a promoção da «ideologia e figuras proeminentes da extrema-direita. Facto tão mais inaceitável quando se está a perante uma iniciativa realizada em Portugal com apoios públicos».

