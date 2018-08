Remodelação de... chefes de gabinete e assessores

Rita Faden, que vários membros do Governo consideram ter mais poder do que muitos ministros, está de saída de S. Bento. Entrou em rutura com o primeiro-ministro. Mas há mais: a chefe de gabinete de Augusto Santos Silva também vai ser substituída e o assessor de Centeno que pediu os célebres bilhetes ao Benfica já fez as malas para rumar a Bruxelas.

A chefe de gabinete do primeiro-ministro está de saída de S. Bento. O SOL apurou que António Costa incompatibilizou-se há dias com Rita Faden, a ‘dama de ferro’ do líder socialista, como é alcunhada no PS e no interior do próprio Governo.

Rita Faden, que há anos acompanha António Costa, está atualmente de férias e, segundo o SOL apurou junto de fonte governamental, já não deverá regressar mais a S. Bento, devendo o despacho de exonoeração ser publicado em Diário da República nos próximos dias.

Leia mais na edição impressa da edição do SOL deste fim de semana