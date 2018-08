Vida

18 de agosto 2018

Moreira partilha post do filho contra Israel

O presidente da Câmara Municipal do Porto partilhou no Facebook um texto escrito pelo filho, David Moreira, que contém ataques a Israel. «Tenho muito orgulho no meu filho, em cujas veias corre o sangue dos Katzenstein, de que também me orgulho muito», afirmou Rui Moreira.