ANPC revela que SMS preventivo chegou a cerca de 5 milhões de pessoas

A mensagem preventiva da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) - enviada através de SMS pelos operadores das redes móveis - chegou a praticamente cinco milhões de pessoas, mais precisamente a 4.963.270 cidadãos que se encontravam no final do dia 17 de agosto nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

No total, as SMS de prevenção chegaram a 4.963.270 cidadãos dos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Entre as 18h00 e as 20h00 - as duas primeiras horas - foram enviadas, com sucesso, 77,3% das mensagens. Pelas 22h00, o número de sucesso conseguiu chegar aos 93,6%.

No entanto, a ANPC relembra que, caso o telemóvel esteha desligado ou sem qualquer cobertura de rede, a mensagem não é entregue ao destinatário e, portanto, não é considerada nos valores percentuais anteriormente referidos.