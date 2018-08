António Guterres sobre Kofi Annan: “Tinha uma determinação inigualável”

"De muitas maneiras, Kofi Annan encarnou as Nações Unidas. Ele dirigiu a organização, no novo milénio, com dignidade e uma determinação inigualável", disse Guterres, em comunicado.

Kofi Annan morreu este sábado, aos 80 anos, no hospital onde se encontrava a receber cuidados médicos devido à doença que tinha.

"É com grande tristeza que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que o ex-secretário-geral das Nações Unidas e vencedor do prémio Nobel da Paz morreu pacificamente no sábado, 18 de agosto, após uma curta doença", publicou a fundação do antigo diplomata num comunicado, divulgado pela agência de notícias AFP.