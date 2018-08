Benfica exorciza demónio axadrezado e vence no Bessa

Depois de no ano passado ter perdido no Bessa (2-1) e de, na época anterior, o Boavista ter empatado o Benfica nas duas voltas, as águas venceram 2-0. Os golos foram marcados pelo reforço Ferreyra aos 35 minutos e Pizzi aos 62.

Ambos resultaram de erros da defesa dos axadrezados na saída para o ataque. O Benfica soma duas vitórias e recebe o Sporting na Luz no próximo fim de semana mas esta terça recebe os gregos do PAOK na Luz no playoff da Liga dos Campeões.