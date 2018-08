Capitão Nani bisa no regresso a Alvalade e dá vitória ao Sporting

No regresso a Alvalade, Nani marcou primeiro aos 9 minutos com um remate colocado. Um erro do guarda-redes Salin permitiu a Zequinha repor o empate no resultado.

Ao intervalo, Bas Dost foi substituído por Freddy Montero. Na segunda-parte, cruzamento do recém-promovido à equipa principal Jovane Cabral e golo de cabeça de Nani.

O Sporting soma duas vitória e seis pontos tal como o Benfica, que este sábado venceu no Bessa. No domingo, os rivais encontram-se na Luz para o derby.