Monções no sul da Índia fazem 357 mortos

Recorde-se que o estado indiano de Kerala, no sudoeste do país, enfrenta inundações repentinas e deslizamentos de terras - causados pelas monções - o que já provocou centenas de mortos e milhares de desalojados.

São pelo menos 357 as vítimas mortais das inundações que atingiram Kerala, na Índia, de acordo com o último balanço das autoridades indianas.

"Desde 29 de maio, dia em que as chuvas de monção começaram em Kerala, (...) um total de 357 pessoas perderam as suas vidas", diz um comunicado do serviço de informações de Kerala.

Recorde-se que o estado indiano de Kerala, no sudoeste do país, enfrenta inundações repentinas e deslizamentos de terras - causados pelas monções - o que já provocou centenas de mortos e milhares de desalojados. Este estado da Índia recebe fortes chuvadas todos os anos durante a estação das monções, mas a precipitação tem sido particularmente forte este ano, sendo já consideradas as inundações mais graves dos últimos 100 anos no estado.