Temperatura máxima chega aos 39 graus este domingo

De acordo com o IPMA, a onda de calor que se iniciou no sábado deverá manter-se até, pelo menos, terça-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), quinze distritos estão sob aviso amarelo por causa do calor, à exceção de Bragança, Vila Real e Viseu.

Este domingo, Santarém vai ser a cidade mais quente com uma temperatura máxima de 39ºC. Segue-se Évora e Beja com 38ºC.

Em Lisboa, a temperatura máxima vai chegar aos 37ºC, e mais a norte, no Porto, aos 34ºC.

