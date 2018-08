Papa Francisco pede "solidariedade e ajuda" para as vítimas das inundações na Índia

O papa Francisco dirigiu este domingo algumas palavras acerca das inundações no estado de Kerala, na Índia, e pediu solidariedade internacional para com as vítimas.

"Nos últimos dias, os habitantes de Kerala foram duramente atingidos por fortes chuvas que causaram inundações e deslizamentos de terra com enorme perda de vidas humanas, muitos desaparecidos e deslocados", disse durante a oração do Angelus na praça de São Pedro, pedindo ainda "solidariedade e ajuda concreta da comunidade internacional".

Francisco afirmou ainda que a Igreja Católica já está na Índia a “levar ajuda à população” e pediu a todos os fiéis para rezar por todos os afetados pela tragédia.

Recorde-se que o último balanço avançava que já morreram 357 pessoas na sequência das inundações e que cerca 800 mil pessoas ficaram desalojadas.