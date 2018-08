Vice do PSD devolve as críticas a quem tem acusado a direção social-democrata de se aproximar do PS. Rui Rio testa partido no dia 12, no conselho nacional.

O líder do PSD, Rui Rio, está de férias no norte do País, mas o partido parece-lhe não lhe dar descanso. Entre os sociais-democratas cresce a insatisfação interna com a estratégia do presidente do partido e a mais recente polémica é a da reforma da lei de bases da Saúde que o líder quer levar a discussão no conselho nacional do próximo dia 12.

A última reunião da comissão política de 18 de julho foi tensa, com discussão acesa sobre o caminho a seguir pelo partido, mas o vice-presidente social-democrata, David Justino, nega e devolve as críticas a quem fala anonimamente sobre a atual direção: «Divergências existem sempre. Qualquer partido tem sempre divergências. Mas também tem de haver alguma disciplina e, acima de tudo, algum bom senso. O problema aqui é saber quem é que anda a fazer de muleta ao Governo? Com este tipo de coisas, o Governo esfrega as mãos. E portanto, quando me dizem que é a direção que quer servir de muleta ao PS. Não é nada. São estas pessoas que andam a servir de muleta ao Governo. É tão simples quanto isso. Estão a facilitar a vida ao Governo, é tão simples quanto isso!»

Saiba mais na versão impressa do SOL do último sábado