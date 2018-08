Antigo reitor da Universidade de Coimbra morreu este domingo

O antigo reitor da Universidade de Coimbra, Rui Alarcão, morreu ontem, aos 88 anos. O professor catedrático estava internado desde o início do mês no Centro Hospital e Universitário de Coimbra.

Amanhã, a partir das 10h, o seu corpo vai estar em câmara ardente na Capela da Universidade de Coimbra e o funeral irá realizar-se às 16h.

A deputada Margarida Mano foi a primeira a avançar com a informação através de uma publicação no seu Facebook. “Rui de Alarcão, sempre connosco! Humanista, Académico, Amigo. Homem de grande sentido de Estado”, começa por escrever. Margarida recorda a marca deixada pelo professor: “Deixou a sua marca de Professor Catedrático da FDUC na Lei da Autonomia Universitária que muito ajudou a consolidar nos seus mandatos. E deixou a sua marca em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e de com ele privar: estudantes, professores, funcionários”, completou.

Margarida Mano frisou ainda que terá para sempre “uma profunda dívida de gratidão” para com Rui Alarcão, pela confiança que o ex-reitor depositou nela. “Muito obrigada, meu querido amigo, por tudo o que nos deixou, À UC, à AAC, a Coimbra e a Portugal”, concluiu a deputada.

O Presidente da República, enviou as “sentidas condolências” à família. “Um dos juristas mais brilhantes da sua geração (...) Rui Alarcão foi um homem de princípios e de valores, que ao longo de toda a vida se bateu por um Portugal mais livre, mais democrático e mais justo”, pode ler-se na nota publicada no site da Presidência da República”.

Ferro Rodrigues também lembrou o antigo reitor: “Foi um dos mais ilustres académicos portugueses, tendo sido, durante dezasseis anos, reitor da Universidade de Coimbra, de cuja Faculdade de Direito era professor catedrático”.

Vida e obra

Rui Alarcão nasceu a 22 de fevereiro de 1930, em Coimbra. Formou em Direito e doutorou-se em Ciências Jurídicas.

Apesar de ter sido concluído o doutoramento em 1971, só começou a dar aulas catedráticas em 1978, onde lecionou as disciplinas de direito civil, direito das obrigações e direito comparado e introdução ao estudo do direito.

Assumiu o cargo de reitor da Universidade de Coimbra em 1982, tendo ocupado o lugar durante 16 anos. Para além disso, fez parte, como membro, do Conselho Nacional do Ensino Superior, do Conselho Nacional de Educação e assumiu a presidência da Fundação das Universidades Portuguesas.

Já fora do contexto académico, fez parte do Conselho de Estado – entre 1986 e 1996 –, da Comissão Constitucional, do Conselho Superior do Ministério Público e da comissão que elaborou o Código Civil.

Ao longo da sua vida recebeu ainda várias condecorações honoríficas, entre elas a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, Grã-Cruz da Ordem de Sant’Iago da Espada, Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, Medalha de Ouro da Universidade de Coimbra, Medalha de Ouro da Cidade de Coimbra, entre outras.