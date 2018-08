Premier League. Aguero marca três em goleada do City (com vídeo)

Mais um passeio do Manchester City de Pep Guardiola, agora a contar para a segunda jornada da Premier League. O campeão inglês deu outra demonstração clara de superioridade e trucidou o Huddersfield por concludentes, somando assim o segundo triunfo na edição 2018/19 da prova, depois do 2-0 no terreno do rival Arsenal na abertura.

A grande figura do encontro voltou a ser Sergio Aguero, numa forma impressionante neste início de temporada: o argentino apontou três golos nesta tarde de domingo e já soma cinco (em três jogos) na nova época. O primeiro do jogo acabou por ser o que mais deu que falar: aos 25 minutos, um pontapé de baliza de Ederson acabaria por se revelar uma assistência fatal para Kun Aguero: o passe a mais de 80 metros do ex-guarda-redes do Benfica rapidamente se tornou viral nas redes sociais.



PINGING 'ELL!!!!

if a midfielder plays that 80 yard pass we'd never here the end of it.

Unreal by Ederson. https://t.co/2ZCvAVoWei pic.twitter.com/sMSQ35KZh8 — Jamie Marler (@Cress31) 19 de agosto de 2018

Apenas seis minutos depois, Gabriel Jesus aumentou a vantagem, com Aguero a aproveitar uma falha do guardião e a bisar aos 35'. Em cima do intervalo, Stankovic ainda reduziu a diferença para os visitantes, que contariam com o avançado belga Depoitre, ex-FC Porto, após o recomeço.

Um livre direto superiormente executado por David Silva aos 48', porém, reduziu a pó quaisquer aspirações do Huddersfield em voltar ao jogo. Aos 75', o hat-trick de Aguero, desta feita com um golo de calcanhar, antes de um auto-golo de Kongolo selar o resultado aos 84'. Bernardo Silva jogou os 90' e até ficou perto do golo na fase final do encontro.

Com seis pontos segue também o Watford, que depois de vencer por 2-0 na receção ao Brighton foi este domingo ao terreno do Burnley ganhar por 3-1. Andre Gray (3'), Deeney (48') e Hughes (51') fizeram os golos da equipa orientada por Javi Gracia, técnico espanhol que na época passada substituiu Marco Silva, com Tarkowski a apontar aos 6' o golo da equipa da casa. Além do Watford e do City, também Tottenham, Chelsea e Bournemouth somam por vitórias os dois encontros realizados.