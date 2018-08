Espanha. Valência deixa 7 vago à espera de Guedes

O Valência anunciou este domingo, na véspera de se estrear no campeonato espanhol frente ao Atlético de Madrid, os números das camisolas do plantel para 2018/19... com uma surpresa: o 7 não tem, para já, nenhum dono. E tudo porque, segundo a imprensa espanhola, o clube che ainda não perdeu a esperança de conseguir contratar Gonçalo Guedes, que na temporada passada vestiu, com sucesso, aquela camisola por empréstimo do Paris Saint-Germain.

Os 38 jogos e seis golos do internacional português em 2017/18 ao serviço do Valência deixaram responsáveis e adeptos do clube espanhol rendidos. Gonçalo Guedes regressou a Paris para o início desta temporada, pois tem contrato com o PSG por mais três anos, mas ainda não fez parte dos convocados em nenhum dos três jogos oficiais já disputados pelo clube francês, agora orientado por Thomas Tuchel, e nem consta do plantel no site oficial do PSG - um claro sinal de que não fará parte das escolhas para esta temporada.

As negociações entre os dois emblemas ainda decorrem, jogando a favor do Valência o facto de Gonçalo Guedes querer voltar a jogar no Mestalla. Segundo escreve o jornal valenciano "Superdeporte", os che já terão chegado aos 40 milhões de euros, estando agora à espera de uma resposta por parte do PSG - que por ele pagou cerca de 30 milhões de euros ao Benfica em janeiro de 2017, ficando ainda acordada uma percentagem numa futura venda. Caso a transferência para Valência se venha agora de facto a confirmar pelos valores adiantados, as águias deverão encaixar uma verba a rondar os sete milhões de euros.